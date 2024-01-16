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Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan aranan N.S. ve H.U. yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 1-15 Ocak tarihleri arasında narkotik suçlardan hüküm ya da tutuklama kararı bulunan 19 şüpheli de cezaevine teslim edildi.

Isparta\'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 2 şahıs yakalandı
16.01.2024 - 14:38,
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Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranması bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 16 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.S. ve 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.U. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ayrıca, 1-15 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde, narkotik suçlardan haklarında hüküm ya da tutuklama kararı verilen 19 şüphelinin cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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