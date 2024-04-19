Isparta\'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı

Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekipler tarafından yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. isimli şahıs saklandığı ikamet tespit edildi. Kaçmaya çalışan şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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