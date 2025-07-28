Isparta\'da Yangın: Saman Balyaları ve Araç Yandı

Isparta'da tarlada başlatıp yola yayılan yangında saman balyaları, otluk alan ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yalvaç ilçesi İleği köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ak isimli vatandaş 60 YB 016 plakalı traktöre tarlasındaki saman balyalarını yüklediği esnada balyalar bir anda alev aldı. Ak, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada alevler, yol kenarında park halindeki Ali Ak'a ait ticari araca da sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangında saman balyaları ile birlikte otluk alan ve ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - ISPARTA