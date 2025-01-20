Isparta\'da Yasa Dışı İçeriklere Erişim Engeli

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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında bin 159 yasa dışı içerik barındıran internet sitesini tespit ederek, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Ayrıca 9 bin 216 vatandaşa dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla siber suç ve suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda Amerika, Tayvan ve Hollanda gibi ülkelerden Türkçe yayın yapan ve terör örgütü propagandası, müstehcen içerikler ile yasa dışı bahis faaliyetlerine dair paylaşımlar içeren toplam bin 159 internet sitesi tespit edildi. Bu sitelere erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Isparta Sulh Ceza Hakimliğine gerekli bildirimler yapılarak, erişim engeli kararı alınması sağlandı.

9 binden fazla vatandaşa eğitim verildi

Siber suçların önlenmesi kadar vatandaşların bilinçlendirilmesi de öncelikli bir konu olarak ele alındı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 9 bin 216 kişiye ulaşan eğitimlerle internet ortamında dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturuldu. - ISPARTA