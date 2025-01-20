Isparta'da Yasa Dışı İçeriklere Erişim Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Yasa Dışı İçeriklere Erişim Engeli

Isparta\'da Yasa Dışı İçeriklere Erişim Engeli

Isparta Jandarması, 2024'te 1,159 yasa dışı siteyi tespit edip erişim engeli sağladı. 9,216 vatandaşa eğitim verildi.

20.01.2025 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında bin 159 yasa dışı içerik barındıran internet sitesini tespit ederek, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Ayrıca 9 bin 216 vatandaşa dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla siber suç ve suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda Amerika, Tayvan ve Hollanda gibi ülkelerden Türkçe yayın yapan ve terör örgütü propagandası, müstehcen içerikler ile yasa dışı bahis faaliyetlerine dair paylaşımlar içeren toplam bin 159 internet sitesi tespit edildi. Bu sitelere erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Isparta Sulh Ceza Hakimliğine gerekli bildirimler yapılarak, erişim engeli kararı alınması sağlandı.

9 binden fazla vatandaşa eğitim verildi

Siber suçların önlenmesi kadar vatandaşların bilinçlendirilmesi de öncelikli bir konu olarak ele alındı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 9 bin 216 kişiye ulaşan eğitimlerle internet ortamında dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturuldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Yasa Dışı İçeriklere Erişim Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 22:49:50. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Yasa Dışı İçeriklere Erişim Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.