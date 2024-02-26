Isparta'da yüzük ve dedektör ele geçirilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Isparta'da yüzük ve dedektör ele geçirilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta\'da yüzük ve dedektör ele geçirilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan şok uygulamalarda, A.D. ve K.F. isimli şahıslardan 18 adet sikke, 1 adet yüzük ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

26.02.2024 16:30
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Isparta'da, üzerlerinde yüzük ve dedektör ele geçirilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan şok uygulamalarda; A.D. ve K.F. isimli şahıslardan 18 adet sikke, 1 adet yüzük ve 2 adet dedektör ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konularak 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da yüzük ve dedektör ele geçirilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da yüzük ve dedektör ele geçirilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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