Isparta'daki helikopter kazasında bir şehit acısı da Rize Çayeli'ne düştü - Son Dakika
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Isparta'daki helikopter kazasında bir şehit acısı da Rize Çayeli'ne düştü

Isparta\'daki helikopter kazasında bir şehit acısı da Rize Çayeli\'ne düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'nin Çayeli ilçesine düştü.

09.12.2024 15:52
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'nin Çayeli ilçesine düştü.

Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evlatlarının acı haberini alan aynı zamanda Büyüktaşhane Mahalle Muhtarı baba İbrahim ve anne Esen Kalyoncu fenalaştı. Kalyoncu'nun evine Türk bayrağı asılırken, şehidin naaşının yarın memleketine gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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