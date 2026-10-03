Isparta Eğirdir'de ters yöne giren otomobil kamyonla çarpıştı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Isparta Eğirdir'de ters yöne giren otomobil kamyonla çarpıştı, yaralanan olmadı

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Isparta Eğirdir\'de ters yöne giren otomobil kamyonla çarpıştı, yaralanan olmadı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bugün saat 10.15 sıralarında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve iki yolcu yara almadan kurtuldu, araçlarda maddi hasar oluşurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan iki yolcu, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında, Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde, Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İzzet G. idaresindeki 32 AG 560 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle şerit ihlali yaparak ters yöne girdi. Otomobil, karşı yönden gelen Emrah T'nin kullandığı 19 SE 430 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye emniyet ekipleri sevk edilirken, otomobilde bulunan sürücü ile iki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın kesin nedeni ve şerit ihlalinin nasıl gerçekleştiği, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeEğirdirIspartaGüncelKazaSon Dakika

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