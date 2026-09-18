Isparta Gönen\'de uyuşturucu operasyonunda 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Isparta Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 300 gram metamfetamin ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Gönen ilçesinde 18 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Eylül'de Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 şüpheliyle birlikte 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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