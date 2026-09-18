Isparta Gönen\'de uyuşturucu operasyonunda 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Eylül'de Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 şüpheliyle birlikte 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.