Isparta İtfaiyesi Görevine Dua ve Sporla Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta İtfaiyesi Görevine Dua ve Sporla Başlıyor

Isparta İtfaiyesi Görevine Dua ve Sporla Başlıyor

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, her sabah dua ederek ve spor yaparak göreve hazırlanıyor. 2024 yılında toplamda bin 227 olaya müdahale eden ekip, şehir içi ve dışında yangınlara ve afetlere destek veriyor.

15.01.2025 13:44  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, her sabah dua ederek ve spor yaparak görevlerine başlıyor. 2024 yılında toplam bin 227 olaya müdahale eden ekipler; yangınlar, su baskınları, hayvan kurtarma ve trafik kazalarına anında müdahale etti. Isparta İtfaiyesi, Muğla, Antalya ve Uşak'taki büyük yangınlara da destek verdi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her sabah mesailerine anlamlı bir gelenekle başlıyor. Sabah nöbet değişiminde okunan özel itfaiyeci duası ve ardından yapılan spor etkinlikleriyle göreve hazır hale gelen ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 özveriyle çalışıyor.

2024'te bin 227 olaya müdahale

2024 yılında toplamda bin 227 olaya müdahale eden Isparta İtfaiyesi, yangından arama kurtarmaya, su baskınlarından hayvan kurtarma operasyonlarına kadar birçok farklı görevde aktif rol aldı. 393 yangın, 30 asansör kurtarma, 213 su baskını, 379 hayvan kurtarma, 58 arama kurtarma ve 74 trafik kazası gibi olaylara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Yangınlara ve afetlere destek

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla, Isparta İtfaiyesi sadece şehir içinde değil, şehir dışında da görev alarak büyük takdir topluyor. Ekipler, 2024 yılında Muğla, Antalya (Kemer ve Alanya) ve Uşak'taki büyük yangınlarda söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına destek verdi.

Eğitim ve tatbikatlarla güçlü bir yapı

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, eğitim çalışmalarına da büyük önem veriyor. Resmi kurumlar, okullar, üniversiteler ve iş yerlerinde düzenlenen yangın tatbikatları ve eğitim programlarıyla yangın güvenliği bilincini artırmayı hedefleyen müdürlük, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı Bölümü öğrencilerine de staj imkanı sağlıyor.

ISAK ve Su Altı Arama Timleri görevde

Başkan Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle kurulan Arama Kurtarma Ekibi (ISAK) ve Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, şehirde ve çevre bölgelerde arama kurtarma, boğulma ve diğer olumsuzluklara karşı anında

müdahale ediyor.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her sabah görevlerine "Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver" sözleriyle başlayarak Ispartalıların gururu olmayı hedefliyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta İtfaiyesi Görevine Dua ve Sporla Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta İtfaiyesi Görevine Dua ve Sporla Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.