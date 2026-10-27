Isparta Yalvaç\'ta çıkan yangında 1150 balya yandı, bitişik evde hasar oluştu

Isparta Yalvaç'ta çıkan yangında 1150 balya yandı, bitişik evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde çıkan yangında toplam 1150 balya yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler bitişikteki tek katlı eve sıçramadan söndürülürken evin dış cephesinde hasar oluştu, pencere camı çatladı; köy halkı balyalarını kaybeden Murat Yıldız'a saman desteği verdi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde çıkan yangında bin 150 balya yanarak kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yıldız'a ait balyaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Yıldız'ın çocuğu, durumu açık besihanede çalışan babasına bildirdi. İhbar üzerine Yalvaç Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye tankeri ve bir kepçe bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikada köye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin bitişikte bulunan tek katlı eve sıçraması önlendi.
Yangında 450 saman balyası ile 700 yonca ve yulaf balyası olmak üzere toplam bin 150 balya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yoğun alevlerin etkisiyle bitişikteki evin dış cephe kaplamasının bir bölümünde hasar oluşurken, pencere camı ise yüksek sıcaklık nedeniyle çatladı.
Öte yandan, yangında balyalarını kaybeden Murat Yıldız'a köy halkı tarafından saman balyası desteğinde bulunuldu.
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