Isparta Yalvaç\'ta ticari araçla hafif ticari çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ticari araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D695 yolu Bağkonak köyü Gönce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 06 FIR 171 plakalı hafif ticari araç ile C.K. idaresindeki 32 YB 285 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağlarken, kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karayolları ekiplerinin temizlik işlemlerinden sonra yol trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.