İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı. IDF, saldırıyla ilgili daha sonra detaylı bilgi vereceğini duyurdu. Hedef alınan Hizbullah komutanının akıbeti henüz bilinmiyor.

Lübnan basını, saldırıda Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Dahieh banliyösünün hedef alındığını ifade etmişti.

Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti. - TEL AVİV