İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırılarında bir İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) karargahı ile Hizbullah'a ait üç karargahın imha edildiğini öne sürdü.

İsrail, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'daki gerilimi de tırmandırıyor. İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine kapsamlı hava saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) saldırılara ilişkin yayımlanan açıklamada, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir karargahın imha edildiği öne sürüldü. Söz konusu karargahın DMO Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığı iddia edildi. IDF ayrıca, saldırılarda Hizbullah'a üç karargahın daha vurulduğunu iddia etti. Söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Lübnan'da 500'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik hava saldırılarında toplamda 123 kişinin hayatını kaybettiği ve 683 kişinin yaralandığı bildirilmişti. - BEYRUT