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İsrail Bombardımanı Sonucu Binlerce Filistinli Göç Etmeye Zorlanıyor - Son Dakika
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İsrail Bombardımanı Sonucu Binlerce Filistinli Göç Etmeye Zorlanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ederken, binlerce Filistinli güneye doğru göç etmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısının 657 bini aştığını açıkladı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin büyük bir kısmının barınacak yerinin olmadığı ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu belirtiliyor.

İsrail Bombardımanı Sonucu Binlerce Filistinli Göç Etmeye Zorlanıyor
30.12.2023 - 20:15,
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını sürdürürken, binlerce Filistinliyi güneye doğru göç etmeye zorluyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısının 657 bini aştığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 85 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun ayrım gözetmeksizin bölgedeki her noktaya yaptığı saldırılar binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olurken, milyonlarca Filistinliyi ise göçe zorluyor. İsrail ordusunun sık sık vurduğu Gazze Şeridi'ndin merkezindeki Maghazi, Nuseyrat ve Bureij Mülteci Kampları'nda yaşayan binlerce Filistinli eşyalarını araçlara yükleyerek yaşamak için güneydeki Refah şehrine göç ediyor.

"Yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısı 657 bini aştı"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısının 657 bini aştığı belirtilirken, büyük bir kısmının barınacak yerinin olmadığı aktarıldı. İsrail işgali nedeniyle Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin kınandığı açıklamada, çoğu çocuk ve kadın 150 binden fazla kişinin gidecek yerinin olmadığı doğrulandı. UNRWA açıklamasında ayrıca, yerinden edilmiş Filistinlilerin sağlıklı gıda ve temiz su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu belirtilirken, trajik şartlarda yaşayan Filistinlilerin aşırı soğuk ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle acılarının daha da arttığı kaydedildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA
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