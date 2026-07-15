İsrail'de Casus Askere 5 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Casus Askere 5 Yıl Hapis

15.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de zorunlu askerlik yapan bir asker, İran adına casusluk nedeniyle 5 yıl hapis cezası aldı.

İsrail'de zorunlu askerlik yapan bir kişi, İran adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail'de İran adına casusluk yapan askerin cezası belli oldu. İsrail ordusu, zorunlu askerlik görevini yapan bir askerin, İran adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ordu, söz konusu askerin, Askeri polis, İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yürütülen ortak soruşturmanın ardından yabancı bir ajanla irtibat kurmak ve düşmana fayda sağlayabilecek bilgi aktarmak suçlarından mahkum edildiğini aktardı. Ordu, "Sonunda baskı altında hisseden sanık, yabancı bir ajanla temas kurduğunu birliğindeki bir personele bildirdi ve ertesi gün Shin Bet tarafından gözaltına alındı" dedi.

Savcılık 7 yıl hapis istedi

Askeri savcılık, sanığın eylemlerinin ciddiyetini ve oluşturduğu riski vurgulayarak 7 yıl hapis cezası talep etti. Ancak askeri mahkeme, sanığın görevi sırasında elde ettiği herhangi bir askeri bilgiyi paylaşmamış olmasını, İranlı ajanla bağlantısını kesmesini ve olayı kendi komutanlarına bildirmesini hafifletici neden olarak değerlendirdi ve 5 yıl hapis cezası verdi.

Videolar karşılığı para almış

İsrail basınında yer alan haberlerde, askerin 2025 yılında mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden bazıları İran bağlantılı kişilerden çeşitli iş teklifleri aldığı ve İranlı bir ajanın, askere çeşitli fotoğraflar ve görüntüler çekmesi karşılığında para teklif ettiği ifade edildi. Askerin Haziran 2025'te İran ile yaşanan savaş sırasında sivil bölgelerde çektiği füze önleme görüntülerini içeren iki videoyu İranlı ajana gönderdiği belirtilen haberlerde, askerin bu görüntüler karşılığında ödeme aldığı ifade edildi. Haberlerde, askerin ayrıca, internette bulduğu ve aralarında bir füzenin isabet anını gösteren görüntülerin de bulunduğu çeşitli videoları İranlı ajana ilettiği belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de Casus Askere 5 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:15:54. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Casus Askere 5 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.