İsrail'de Savaşta Hastaneye Kaldırılanların Sayısı Artıyor
İsrail'de Savaşta Hastaneye Kaldırılanların Sayısı Artıyor

05.03.2026 11:48
İsrail Sağlık Bakanlığı, 24 saatte 199 kişi hastaneye kaldırıldığını ve toplam 1,473 hastayı açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran savaşında son 24 saatte 199 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 28 Şubat'tan bu yana da bin 473 İsraillinin hastanelik olduğunu açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran savaşına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 199 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana bin 473 İsraillinin hastanelik olduğu açıklandı. Bakanlık, 145 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini, 4'ünün durumun ise ağır olduğunu açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

