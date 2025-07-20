İsrail, Deir el-Balah'a İlk Kara Harekatını Duyurdu - Son Dakika
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İsrail, Deir el-Balah'a İlk Kara Harekatını Duyurdu

20.07.2025 11:09
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İsrail ordusu, Gazze'deki Deir el-Balah'a kara harekatı düzenleyeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurarak, "İsrail ordusu daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişliyor" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurdu. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Deir el-Balah'taki bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınlandığını açıkladı. Adraee, "Deir el-Balah kentindeki 130, 132-134, 136-139, 2351 sayılı bloklar ve çadırlarda kalan kişilerin dikkatine, IDF daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişlerken, düşmanlarının bölgedeki imkanlarını ve altyapılarını muazzam bir kuvvetle imha etmeye devam ediyor. Güvenliğiniz için bölgeyi derhal terk edin ve güneydeki El-Mawasi bölgesine hareket edin" dedi.

İsrail'in, Hamas'ın İsrailli esirleri Deir el-Balah bölgesinde tuttuğu düşüncesi nedeniyle bölgeye daha önce saldırı düzenlemekten çekindiği biliniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Deir el-Balah'a İlk Kara Harekatını Duyurdu - Son Dakika

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