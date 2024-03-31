İsrail'in Deir El-Balah'ta çadırları vurması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Deir El-Balah'ta yerlerinden edilmiş insanların sığındığı çadırları vurması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarına aralıksız ve hedef gözetmeksizin devam ediyor. İsrail, bugün de Deir El-Balah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi. - GAZZE ŞERİDİ
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili oy verme işlemlerinin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Vali Usta, güvenlik kuvvetlerinin sandıklardaki tedbirlerini aldığını ve şuana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını ifade etti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında evde bulunan anne ve iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık kontrolüne alındı. Yangın, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sırasında iki müşahit arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. bıçakla, G.A. ise darbedilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Düzce'de muhtar adayı yakınları arasında çıkan tartışma, biber gazıyla müdahale edilerek sonlandırıldı. Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda başlayan tartışma, bahçede kavgaya dönüştü. Polislerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda meydana geldi. Çay, oy kullandıktan sonra rahatsızlanarak yere düştü ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçilik yapan ve 5 çocuk babası olan Hasan Çay'ın yeğeni, beraber oy kullanmaya gittiklerini ve rahatsızlandığını söyledi.
Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan bir lüks cip, TEM Otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve ardından alev aldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
İngiltere başta olmak üzere Ürdün, Irak, Pakistan, Tunus'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürürken, 'Soykırımı durdurun' çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı 177 gündür devam ediyor. ABD ile birçok Batılı ülkenin desteğini arkasına alan İsrail sivilleri sabah akşam hedef alırken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşleri düzenliyor.
Ordu'nun Şarkiye Mahallesi'nde bisikletin çarptığı 65 yaşındaki Gülhan A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yüzeyin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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