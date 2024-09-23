İsrail'den Bekaa Vadisi'ne Saldırı Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den Bekaa Vadisi'ne Saldırı Uyarısı

İsrail, Lübnan Bekaa Vadisi'ndeki hedeflere yönelik saldırılar ve sivil uyarıları yapıyor.

23.09.2024 16:15
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari Lübnan'daki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Bekaa Vadisi'ndeki hedefleri vurmaya hazırlanıyoruz. Bekaa Vadisi'ndeki köylerde yaşayan Lübnanlıları uyarıyorum. Füzelerin ve silahların depolandığı binaların yakınında ya da evlerin içinde bulunan sakinler, derhal onlardan uzaklaşın" dedi.

İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürürken, halkı da göçe zorluyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki yeni bir operasyon başlatacaklarını bildirdi. Hagari, "Yakın gelecekte Bekaa Vadisi'ndeki terör hedeflerini vurmaya hazırlanıyoruz. Hizbullah stratejik silahları orada, sivil binalarda depoluyor, halkı canlı kalkan olarak kullanıyor ve bilerek tehlikeye atıyor" dedi.

Bekaa Vadisi'ndeki Lübnanlılara tehditkar bir mesaj gönderen Hagari, "Bekaa Vadisi'ndeki köylerde yaşayan Lübnanlıları uyarıyorum. Füzelerin ve silahların depolandığı binaların yakınında ya da evlerin içinde bulunan sakinler, derhal onlardan uzaklaşın" ifadelerini kullandı.

Bekaa sakinlerinin bugün Güney Lübnan'da gerçekleştirilen eylemi göreceklerini kaydeden Hagari, "Hizbullah bu silahları İsrail topraklarına doğru fırlatmak niyetinde ve biz buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 300 yeri vurduklarını söyleyen Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bugün vurulan her evin Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanıldığını iddia etti.

"İkinci bir emre kadar geri dönmemeniz gerekiyor"

IDF'in Arapça Sözcüsü Albay Avichay Adraee ise Bekaa Vadisi sakinlerine gönderdiği Arapça mesajda, ordunun hava saldırılarına başlamadan önce sivillerin bölgeyi terk etmek için 2 saati olduğunu söyledi. Adraee sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Hizbullah silahlarının bulunduğu bir evin içinde ya da yakınındaysanız, 2 saat içinde köyün en az bin metre dışına çıkmanız ya da yakınınızdaki merkez okula gitmeniz ve ikinci bir emre kadar geri dönmemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Bekaa Vadisi, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Bekaa Vadisi'ne Saldırı Uyarısı - Son Dakika

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