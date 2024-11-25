İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki birçok noktaya yeni hava saldırıları düzenledi.
İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes ilan edilmesi beklenirken, İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki birçok noktaya yeni hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Lübnanlılara yayınladığı uyarının ardından Haret Hreik, Al-Shiyah, Al-Ghobeiry ve Al-Tayouneh bölgelerindeki birçok binayı savaş uçaklarıyla vurdu. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'den Beyrut'a Yeni Saldırılar - Son Dakika
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