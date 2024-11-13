İsrail'den Humus'a Hava Saldırısı

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Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Suriye'nin Humus kentinin kırsalına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Suriye'nin Humus kentinin kırsalında yer alan El Kuseyr'e hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye- Lübnan sınırı yakınlarında yer alan El Kuseyr'de Hizbullah yapılanmasının hedef alındığı öne sürülen haberlerde, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail, saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. - ŞAM