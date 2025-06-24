İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığı belirtilerek, bu kapsamda Batı İran'daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarının vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, bu kapsamda Batı İran'daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarının hedef alındığı belirtilerek, "İsrail savaş uçakları geçtiğimiz saatlerde Askeri İstihbarat Birimi'nin (AMAN) hassas yönlendirmesiyle Batı İran'a yönelik gerçekleştirilen bir dizi hava saldırısını tamamladı. Saldırılarda, Devrim Muhafızları tarafından füze ve füze rampalarının depolanması amacıyla kullanılan yeraltı askeri altyapıları hedef alındı" denildi. Ayrıca İsrail'e ait hava araçlarını hedef almak için konuşlandırılan bir füze rampasının da imha edildiği aktarıldı. - TEL AVİV