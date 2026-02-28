İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail\'den Lübnan\'a Hava Saldırıları
28.02.2026 09:18
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Can kaybı yok.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait hedeflere bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Lübnan basını saldırıların Tuffah, Barghaz ve Louaize bölgelerini hedef aldığını duyururken, saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan amatör görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan semalarında uçtuğu ve bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.

En az 10 kişi ölmüştü

İsrail'in geçen hafta Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti

Lübnan'da 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan'ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
