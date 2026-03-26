İsrail'e Hizbullah'tan Roket Saldırısı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah da saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına roket saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ordu, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 20 roket fırlatıldığını belirterek, roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Ordu, bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etti.

Hayfa ve Celile bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olan saldırıda, ölü ve yaralı bildirilmedi. - TEL AVİV