İsrail'in Refah'ta bulunan El Mevasi çadır kampına saldırısı: 21 ölü, 64 yaralı

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İsrail'in Refah'ta bulunan El Mevasi çadır kampına düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 64 kişi de yaralandı.

İsrail, bir kez daha Refah'ta bulunan bir çadır kampı vurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu El Mevasi çadır kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 64 kişinin de yaralandığı aktarıldı. El Mevasi, İsrail tarafından güvenli olarak belirlenen yerler arasında bulunuyor.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı. - REFAH