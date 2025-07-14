İsrail Gazze'de Yiyecek İçin Bekleyenlere Ateş Açtı - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Yiyecek İçin Bekleyenlere Ateş Açtı

14.07.2025 16:17
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İsrail ordusu, Gazze'de yiyecek almak için toplanan Filistinlilere rastgele ateş açtı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında yiyecek almak için toplanan binlerce Filistinliye rastgele ateş açtığı bildirildi.

İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere yönelik eylemleri devam ediyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında yiyecek almak için toplanan Filistinlilere rastgele ateş açtığı bildirildi.

"İşgal, yardımı ölümcül bir tuzak olarak kullanmaya devam ediyor"

Medya Ofisi tarafından açıklamayı destekler nitelikte bir görüntü de paylaşılırken, "İsrail işgali, günlük olarak yiyecek bulmak amacıyla 'ölüm tuzakları' çevresinde toplanan aç sivilleri bu şekilde öldürüyor. Yaklaşık 140 gündür süren bir aç bırakma politikası kapsamında işgal, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engelliyor. Sözde 'ABD-İsrail yardım merkezi' yakınında aç sivillere yönelik yoğun ateş sahnesi, ahlaki çöküşün doruğunu ve tam teşekküllü bir suçu temsil ediyor. İşgal, yardımı ölümcül bir tuzak olarak kullanmaya devam ediyor ve en yoksul, en aç insanları hain kurşunlarla hedef alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail, ABD yönetimi ve onların destekçisi ülkeler, bu suçun tam sorumlusu olarak gösterildi. Söz konusu suçun, dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda her gün canlı yayınlarda işlendiği vurgulandı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nin en son istatistiklerine göre, ABD-İsrail yardım dağıtım merkezlerinden yiyecek almaya çalışırken 805 Filistinli öldürüldü, 5 bin 252 Filistinli yaralandı, 42 Filistinli ise kayıp olarak kayıtlarda yer alıyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hükümet, İsrail, Dünya, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Gazze'de Yiyecek İçin Bekleyenlere Ateş Açtı - Son Dakika

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