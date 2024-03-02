İsrail, Gazze Şeridi'nde çadırlara saldırdı: 11 ölü, 50 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde sivillerin kaldığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı bildirildi. Tel El Sultan'daki bir hastanenin yanında gerçekleştirilen saldırıda bir sağlık görevlisi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı aktarıldı. - REFAH
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Esenyurt'ta bir cami minaresinde güçlendirme çalışması yapılırken vinç yardımıyla bağlanan halatın çıkması sonucu petek ve külah kısmı bir binaya çarparak zemine düştü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ve havadan çekilen cami onarımı görüntüleri paylaşıldı. Yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, düşen kısımların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde bir sürücü, otomobilinin üzerine koyduğu koltuk takımını taşıdı. Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü hızla ilerlerken bu anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Bayrampaşa'da trafikteyken yol verme nedeniyle otomobil sürücüsüyle tartışma yaşayan motosikletli şüpheli, tartıştığı adamın dükkanını kurşunladı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda S.K. isimli şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren bir tır sürücüsü, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kontrolden çıkarak evin duvarına çarpan tırın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 1 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynarca ilçesinde karısını tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüpheli, daha önce elektronik kelepçe takıldıktan sonra tehditlerine devam ettiği için gözaltına alınmıştı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Yapılan uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu tespit edilen şahsın ormanlık alanlar içerisindeki baraka ve mağara benzeri yerlerde aylarca saklandığı öğrenilirken, son kaldığı yerde yapılan aramada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Muş'ta, Murat Nehri'nde balık tuttuğu sırada sara nöbeti geçirerek suya düşen genç, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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