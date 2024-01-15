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İsrail, Gazze Şeridi'nde 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı

İsrail, Gazze Şeridi'nde konuşlandırdığı dört tümenden biri olan 36. Tümen'i geri çekme kararı aldı. Saldırılarına devam eden İsrail, tümenin dinlenmek ve eğitim için İsrail'e geri döneceğini açıkladı. Tümen, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapıyordu.

İsrail, Gazze Şeridi\'nde 36\'ncı Tümen\'i geri çekme kararı aldı
15.01.2024 - 23:27,
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İsrail, Gazze Şeridi'nde konuşlandırdığı dört tümenden biri olan 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süren İsrail, bölgeye konuşlandırdığı dört tümenden 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı. 36. Tümen'in yeniden Gazze Şeridi'ne konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı henüz bilinmezken, tümen dinlenmek ve eğitim için İsrail'e geri dönecek. Söz konusu tümen, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapıyordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde konuşlandırdığı 162'nci Tümen kuzeyde, 99. Tümen orta kısımda ve 98'inci Tümen ise güneyde saldırılarına devam ediyor. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Gazze Şeridi'nde 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'nde 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı - Son Dakika
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