İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'a saldırıya hazırız sinyali verdi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kuzeyde bir taarruza geçmeye hazır olduğunu söyleyerek, Lübnan'a saldırıya hazırız sinyali verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kuzeyde bir taarruza geçmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Çok iyi bir eğitim sürecinin ardından kuzeyde bir taarruza geçmeye hazırız. Bir karar noktasına yaklaşıyoruz" dedi.

Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Şeyh Naim Kasım ise kendilerinin savaşı genişletmek niyetinde olmadığını ancak kendilerine dayatılması halinde savaşacaklarını belirterek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durana kadar İsrail'e yönelik saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 300 Hizbullah üyesi ve yaklaşık 80 sivil, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarında ise 18 İsrailli asker ve 10 sivil hayatını kaybetti. - TEL AVİV