İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Saldırdı: 5 Ölü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Saldırdı: 5 Ölü

İsrail Güçleri Batı Şeria\'daki Mülteci Kampına Saldırdı: 5 Ölü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ek olarak Batı Şeria'da da sivilleri hedef aldığı belirtildi.

27.08.2024 10:30
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria'da da sivilleri hedef alıyor. Bölgedeki baskın ve saldırılarını yoğun bir şekilde sürdüren İsrail ordusu Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nı vurdu. Hava saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırıyı doğrulayarak, "Hamas'ın komuta noktasının" hedef alındığını iddia etti.

İsrailli yerleşimcilerden saldırı

Filistin Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği silahlı saldırıda 40 yaşındaki 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Batı Şeria'daki hava saldırılarında 128 Filistinli öldü

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Betı Şeria'da düzenlenen hava saldırılarında 26'sı çocuk 128 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Saldırdı: 5 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Saldırdı: 5 Ölü - Son Dakika
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