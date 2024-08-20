İsrail Güçleri Gazze'de Sivil Okula Saldırdı: En Az 10 Ölü

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İsrail güçlerinin Gazze şehrinin kuzeyinde 700 sivilin sığındığı Mustafa Hafez Okulu'na düzenlediği hava saldırısında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde kanlı saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 40 bini aşkın sivili katleden İsrail güçleri, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulları da hedef alarak Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştiriyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, Gazze şehrinin kuzeyinde 700 sivilin sığındığı Mustafa Hafez Okulu'na saldırı düzenlendiğini belirtti. Basal, İsrail ordusunun saldırıyı okulun 2. katına yönelik gerçekleştirdiğini ve saldırıda 2'si çocuk en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Enkaz altında kalan çok sayıda sivili kurtarma çalışmaları sürüyor. - GAZZE