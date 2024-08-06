İsrail Güçleri Güney Lübnan'da Hizbullah Noktalarını Vurdu

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Güney Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki noktalar İsrail güçleri tarafından vurulurken İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ve Hizbullah arasında gerilim devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelere saldırı düzenledi. Yükselen dumanlar Lübnan'ın sınır hattındaki köylerinden görüldü. Hizbullah ise İsrail'in saldırılarına misillemede bulundu. İsrail'in saldırılarının ardından bölgede orman yangınları başlarken Güney Lübnan'ın sınır hattında bulunan köyleri halk terk etti.

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

İsrail savaş uçakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yapması beklenen konuşma öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'un üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçaklar, sonik patlamaya neden olurken, Beyrut halkı korku ve paniğe kapıldı. - BEYRUT