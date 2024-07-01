İsrail, Han Yunus'un doğusunun boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 269 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ikinci büyük kenti Han Yunus'un doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Güvenliğiniz için derhal insani bölgeye tahliye edilmelisiniz" ifadelerini kullandı. Adraee, Filistinlilerin hangi "insani bölgeye" tahliye edilmesi gerektiğini belirtmedi.
İsrail'in bu tür tahliye emirleri yayınlanmasının ardından söz konusu bölgelere saldırı başlattığı biliniyor. - HAN YUNUS
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