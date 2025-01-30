İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Tubas kentindeki hava saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

30.01.2025 10:11
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İsrail'in Batı Şeria'daki Tubas kentinde düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes maddelerine uysa da Batı Şeria'daki Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinde hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tamun kasabasında gerçekleştirilen saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Tubas Türk Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğümüz operasyon çerçevesinde, Shin Bet istihbaratının yönlendirmesiyle bir hava kuvvetleri uçağı, silahlı bir hücreyi hedef alarak saldırı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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