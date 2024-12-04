İsrail Hava Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Al-Mawasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 425 gündür devam ederken, İsrail katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yer alan Al-Mawasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, saldırının uyarı yapılmadan düzenlendiğini belirterek, saldırı sonrası çadırlarda yangın çıktığını aktardı. Filistin Kızılayı, söz konusu bölgenin güvenli bölge olarak işaretlendiğini aktardı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 44 bin 532 kişi hayatını kaybederken, 105 bin 538 kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ