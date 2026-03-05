İsrail Hava Saldırısında Hamas Yetkilisi Öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Donanması'nın Lübnan'ın Trablusşam kentine yönelik hava saldırısında üst düzey Hamas yetkilisi Wasim Attallah Ali'nin öldürüldüğünü iddia etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları Orta Doğu'da gerilimi artırmaya devam ederken, İsrail Lübnan'ın Trablusşam kentine bir hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi Wasim Attallah Ali'nin öldürüldüğü iddia edildi. Saldırının İsrail Donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail Donanması'nın Lübnan genelinde Hizbullah altyapısına karşı yoğun saldırılar düzenlediği ve gemilerden ateşlenen füzeler ile hava savunma faaliyetleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Hamas'tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'da can kaybı 102'ye yükseldi

Öte yandan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da, başkent Beyrut ve güney banliyölerinde tahliye emri verilen kişilere Trablusşam'a doğru hareket etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulduğu biliniyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların sayısı 638'e yükseldiği belirtilmişti. - TRABLUSŞAM