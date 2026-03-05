İsrail Hava Saldırısında Hamas Yetkilisi Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Hava Saldırısında Hamas Yetkilisi Öldürüldü

05.03.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Donanması, Trablusşam'a düzenlediği hava saldırısında Hamas yetkilisi Wasim Attallah Ali'yi öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Donanması'nın Lübnan'ın Trablusşam kentine yönelik hava saldırısında üst düzey Hamas yetkilisi Wasim Attallah Ali'nin öldürüldüğünü iddia etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları Orta Doğu'da gerilimi artırmaya devam ederken, İsrail Lübnan'ın Trablusşam kentine bir hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi Wasim Attallah Ali'nin öldürüldüğü iddia edildi. Saldırının İsrail Donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail Donanması'nın Lübnan genelinde Hizbullah altyapısına karşı yoğun saldırılar düzenlediği ve gemilerden ateşlenen füzeler ile hava savunma faaliyetleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Hamas'tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'da can kaybı 102'ye yükseldi

Öte yandan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da, başkent Beyrut ve güney banliyölerinde tahliye emri verilen kişilere Trablusşam'a doğru hareket etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulduğu biliniyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların sayısı 638'e yükseldiği belirtilmişti. - TRABLUSŞAM

Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Hava Saldırısında Hamas Yetkilisi Öldürüldü - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:42:33. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Hava Saldırısında Hamas Yetkilisi Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.