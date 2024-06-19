İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 396'ya yükseldi

3.Sayfa

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 396'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 257 gündür sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 3 saldırı gerçekleştirdiği, 24 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 523'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE