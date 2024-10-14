İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 10 Ölü

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan gıda dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybederken, en az 30 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın süredir yoğun saldırılar düzenliyor. Bölgede 7 Ekim 2023 yılında başlattığı saldırılarda sivilleri hedef alan İsrail güçleri, bu kez Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaiye Mülteci Kampı'nda bulunan gıda dağıtım merkezini hedef aldı. Filistinli sağlıkçılar, saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 30 Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'de can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 62 Filistinlinin öldüğü, 220 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırıların başlamasından bu yana geçen 374 günün bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 42 bin 289'a, yaralananların sayısının ise, 98 bin 684'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE