İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 48 Saatte 16 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırısında yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirirken, enkaz alanlarında 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 269'a yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Enkaz alanlarında yürütülen arama çalışmalarında ise 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 144'e, yaralı sayısı 3 bin 703'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 269'a, yaralı sayısı 173 bin 811'e yükseldi. - GAZZE