İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 48 Saatte 16 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 48 Saatte 16 Ölü

18.07.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Gazze'de son 48 saatte 16 kişiyi öldürdü, toplam can kaybı 73,269'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırısında yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirirken, enkaz alanlarında 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 269'a yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Enkaz alanlarında yürütülen arama çalışmalarında ise 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 144'e, yaralı sayısı 3 bin 703'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 269'a, yaralı sayısı 173 bin 811'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 48 Saatte 16 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı
“Huzur buldum“ dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı "Huzur buldum" dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı
Genç mühendisi hayattan koparmıştı Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz
Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken... Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken...
Daha 54 yaşındaydı Cami avlusunda ölü bulundu Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu

14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
11:48
Yer: Diyarbakır Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 14:40:10. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 48 Saatte 16 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.