İsrail'in Gazze saldırılarında ateşkese rağmen son 48 saatte 6 kişi öldü, 26 yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında ateşkese rağmen son 48 saatte 6 kişi öldü, 26 yaralandı

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Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda son 48 saatte 6 kişiyi öldürdü, 26 kişiyi yaraladı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 580'e, yaralı sayısı 5 bin 711'e yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı ise 175 bin 834'e ulaştı.

Kaynak: İHA
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