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İsrail'in Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 164'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 82. günde devam ederken, 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen asker sayısı artıyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu. Kara harekatında ölen asker sayısının 164'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde ölen asker sayısı 164\'e yükseldi
27.12.2023 - 13:08,
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İsrail'in çatışmalarda 3 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi'nde ölen toplam asker sayısı 164'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 82. günde devam ederken, 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen asker sayısı artıyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu. Kara harekatında ölen asker sayısının 164'e yükseldiği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika
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