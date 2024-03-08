İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında 8 Filistinli öldü

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al Zawaida bölgesinde sivillerin sığındığı eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 30 bin 878 Filistinliyi katleden İsrail güçleri bölgedeki bombardımanını aralıksız sürdürüyor. İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde sivillerin sığındığı evi vurdu. Al Zawaida bölgesindeki eve düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, enkaz altında da çok sayıda kişinin olduğu öğrenildi. - GAZZE ŞERİDİ