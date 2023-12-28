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İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

28.12.2023 - 23:35,  Güncelleme: 23:36
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyini vurmaya devam ediyor. İsrail'in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi. Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİ'NDE/ EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

GAZZE'DE CAN KAYBI 21 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkazda binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

İsrail\'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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