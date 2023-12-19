 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 38 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca El Avda Hastanesi'ni kışlaya çevirdi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılar devam ediyor
19.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:07
Abone Ol

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampına yönelik saldırıda ise 13 kişi yaşamını yitirirken, 75 kişi yaralandı. Refah kentine gerçekleştirilen saldırıda ise biri gazeteci olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 74. gündür sürüyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binaları vurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarab ailesinden 14, Attiya ailesinden 8, Abdulal ailesinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda ise gazeteci Adel Zarab'ın hayatını kaybedenler arasında olduğu vurgulandı. Böylece 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin sayısının 94'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusu ayrıca Cibaliye Mülteci Kampını vurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İsrail, El Avda Hastanesi'ni kışlaya çevirdi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada ise İsrail güçlerinin El Avda Hastanesi'ni "kışlaya çevirdiği" ifade edildi. Hastanede 80'i sağlık personeli, 40'ı hasta ve 120'si yerinden edilmiş 240 kişinin gözaltına alındığı, hastane direktörü Ahmed Muhanna'nın da bulunduğu 6 hastane personelinin ise tutuklandığı vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ediyor - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement