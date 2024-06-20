İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 431'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 431'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 258 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının ise 85 bin 653'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE