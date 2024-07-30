İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 400'e, yaralıların sayısı 90 bin 996'ya yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 73 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

30.07.2024 14:43
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 400'e, yaralıların sayısı 90 bin 996'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin dört bir yanına 7 Ekim'den bu yana bomba yağdırıyor. Bölgede 298 gündür sivilleri katleden İsrail ordusu arkasına ABD ve bazı Avrupa ülkelerini de alarak tepkileri görmezden gelirken, bölgede bilanço da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 73 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 400'e, yaralı sayısının ise 90 bin 996'ya yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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