İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947'ye yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947\'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 126 gündür devam ediyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 107 kişi hayatını kaybetti, 142 kişi yaralandı. Toplamda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947'ye, yaralıların sayısı ise 67 bin 459'a yükseldi.

09.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 126 gündür sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947'ye yaralıların sayısı ise 67 bin 459'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 126 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle insani krizin tehlikeli seviyelere ulaştığı bölgede, bombardıman nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 107 kişinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 947'ye, yaralı sayısının ise 67 bin 459'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement