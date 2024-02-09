İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947\'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 126 gündür sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947'ye yaralıların sayısı ise 67 bin 459'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 126 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle insani krizin tehlikeli seviyelere ulaştığı bölgede, bombardıman nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 107 kişinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 947'ye, yaralı sayısının ise 67 bin 459'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatıldı. Süren soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
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Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
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