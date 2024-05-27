İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi. İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde düzenlediği 7 saldırıda 66 kişinin hayatını kaybetmesine ve 383 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 50'ye, yaralananların sayısı ise 81 bin 26'ya yükseldi.

27.05.2024 16:14
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çadır kampa dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri katlediyor. Bölgede 234 gündür sivilleri hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı yerleşim yerlerini ve çadırları hedef alarak savaş suçu işliyor. Tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin dün güneydeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tal Al-Sultan Kampı'ndaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 249'a yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 66 kişi hayatını kaybetti, 383 kişi de yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralananların sayısının ise 81 bin 26'ya yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi - Son Dakika
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