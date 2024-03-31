İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı bir binaya düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği bombardımana 177 gündür aralıksız devam ediyor. Sivillerin sığındığı her noktaya bomba yağdıran İsrail güçleri tepkilere aldırış etmeden katliamını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Abu Oun ailesine ait olduğu öğrenilen sivillerin sığındığı binanın vurulması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken, yaralılar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Görgü tanıklarının uyarı yapılmadan düzenlendiğini belirttiği saldırı sonrası enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam ettiği saldırılarda 32 bin 705 Filistinli hayatını kaybederken, 75 bin 190 Filistinli yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sivil binaya saldırdı, 4 Filistinli öldü - Son Dakika
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