İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında ölü sayısı 210'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında ölü sayısı 210'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi, 400'den fazla kişi de yaralandı. Hamas lideri İsmail Haniye, halkın teslim olmayacağını ve direnişe devam edeceğini belirtti.

08.06.2024 17:50
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi, 400'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı yoğun saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Nuseyrat kampına yönelik saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 210'a yükseldiği, 400'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

"Filistin halkı teslim olmayacak"

Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in yoğun saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında ölü sayısı 210'a yükseldi - Son Dakika

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