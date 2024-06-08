İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında ölü sayısı 210'a yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi, 400'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı yoğun saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Nuseyrat kampına yönelik saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 210'a yükseldiği, 400'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

"Filistin halkı teslim olmayacak"

Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in yoğun saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı. - GAZZE